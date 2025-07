Cosa c'è da sapere sui livelli di RTP nelle slot – Il parere degli esperti di Nomini

È molto importante per la scelta delle slot, per avere più possibilità e vincere di più. Molto spesso l'RTP è indicato accanto a ogni gioco su Nomini o altri casinò online.

Le slot machine su Nomini e altri casinò online hanno molte caratteristiche. Tra queste vi sono sia la volatilità che il tasso di ritorno, noto come RTP. È molto importante per la scelta delle slot, per avere più possibilità e vincere di più. Molto spesso l'RTP è indicato accanto a ogni gioco su Nomini o altri casinò online. Cosa è il tasso di ritorno e a cosa serve: scopriamolo nella nostra recensione.

Cosa significa RTP e dove trovarlo

L'RTP su Nomini o altri casinò online sta per “Return To Player”. Il termine indica l'importo teorico che i giocatori possono recuperare alla fine della sessione di gioco. Il valore medio del tasso di ritorno è del 95%. Un valore basso è un RTP del 91%, mentre uno alto è del 98%. Trovare il valore RTP di una determinata slot è semplice. Basta inserire il nome della slot nella barra di ricerca di Google e ottenere le informazioni sul ritorno desiderato. Inoltre, il valore di ritorno è spesso indicato nella libreria dei giochi accanto al nome della slot machine.

Come influisce sulle aspettative del giocatore

È consigliabile che ogni giocatore sappia cos'è l'RTP, perché in questo modo è possibile giocare alle slot con un rendimento elevato. Le slot machine con diversi tipi di rendimento sono caratterizzate dai seguenti parametri:

● RTP basso. Le slot con questo indicatore di rendimento offrono vincite rare, quindi i loro importi non producono l'effetto wow atteso.

● RTP alto. In queste slot, chiunque può vincere con un po' di fortuna.

I giochi con coefficienti di ritorno medi consentono di ottenere vincite medie con una frequenza media.

Perché non sempre vale la pena scegliere solo un RTP elevato

Quando si scelgono le slot machine, gli utenti non devono sempre prestare attenzione all'RTP elevato. Questo non sempre garantisce una vincita. Nella scelta dei giochi è importante prestare attenzione anche alla volatilità. Se la dispersione è alta, le vincite sono grandi ma rare. Con un basso grado di rischio, le vincite sono frequenti, ma di importo modesto. La volatilità gioca anche un ruolo molto importante per tutte le slot Nomini e altri casinò online. Inoltre, è possibile prestare attenzione all'importo della vincita massima e alle opzioni bonus.