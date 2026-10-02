Corteo sanità, Comitato Fibromialgici Uniti aderisce: Macrì, "a difesa del diritto alla salute"

L'adesione del Comitato Fibromialgici Uniti

Gela. Il Comitato Fibromialgici Uniti, con il referente per la provincia di Caltanissetta, Carolina Martina Macrì, aderisce e parteciperà alla manifestazione di domani in difesa dell'ospedale "Vittorio Emanuele" e del diritto alla salute. "Come associazione che tutela le persone affette da fibromialgia e da patologie croniche invisibili, conosciamo bene cosa significhi vedere negato o reso difficile l'accesso a cure dignitose, a diagnosi, a reparti e a servizi territoriali adeguati. La chiusura, il depotenziamento o la frammentazione dei presidi ospedalieri nelle aree interne e costiere della nostra provincia rappresenta un attacco diretto ai più fragili, ai malati cronici, agli anziani, alle donne. La difesa dell'ospedale non è una vertenza locale ma una battaglia per l'intero territorio nisseno. Senza sanità pubblica di prossimità non c'è diritto alla salute.

Per queste ragione aderiamo alla mobilitazione, saremo presenti con una delegazione e invitiamo tutti i soci, i simpatizzanti, le associazioni di pazienti e la cittadinanza a scendere in piazza al fianco dei lavoratori, dei cittadini e delle sigle sindacali promotrici. La salute non si delocalizza. Si difende, insieme", dice Macrì.