Quotidiano di Gela

Corso teologico gratuito organizzato dalla Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale

L'inizio è previsto per il 6 ottobre

A cura di Redazione Redazione
21 settembre 2026 09:21
Corso teologico gratuito organizzato dalla Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale -
Gela
Eventi
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Gela. La Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale, guidata dal pastore Angelo Gabriele d'Alessandro, organizza un corso teologico gratuito. L'inizio è previsto per il 6 ottobre, presso il centro polivalente evangelico di via Ossidiana. Un'iniziativa aperta a tutti coloro che vogliano acquisire “conoscenze bibliche”. Il programma prevede, dalla genesi all'apocalisse, l'esegesi, itinerari di teologia pratica, storia della chiesa e cristologia.

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