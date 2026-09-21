Corso teologico gratuito organizzato dalla Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale
L'inizio è previsto per il 6 ottobre
A cura di Redazione
21 settembre 2026 09:21
Gela. La Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale, guidata dal pastore Angelo Gabriele d'Alessandro, organizza un corso teologico gratuito. L'inizio è previsto per il 6 ottobre, presso il centro polivalente evangelico di via Ossidiana. Un'iniziativa aperta a tutti coloro che vogliano acquisire “conoscenze bibliche”. Il programma prevede, dalla genesi all'apocalisse, l'esegesi, itinerari di teologia pratica, storia della chiesa e cristologia.