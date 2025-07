Corso Safety Manager VIII edizione – Open Day il 7 e 8 Agosto

Il corso, erogato sia in presenza che in versione serale in videoconferenza sincrona, partirà a fine settembre 2025.

MIRA Group e Marotta HSE Academy lanciano l'VIII edizione del corso Safety Manager, dedicato alla formazione dei futuri RSPP/ASPP, CSP/CSE e Sorveglianti minerari.

Il corso, erogato sia in presenza che in versione serale in videoconferenza sincrona, partirà a fine settembre 2025.

Scopri tutti i dettagli partecipando all'Open Day:

7 agosto in presenza (Gela)

8 agosto online in videoconferenza

Durante l’evento avrai l’opportunità di conoscere i docenti, ascoltare le testimonianze di corsisti ed ex corsisti, ed esplorare da vicino l’approccio formativo di MIRA, che combina teoria e pratica all’interno di ambienti moderni e attrezzati.

Il corso è pensato per chi parte da zero: offre nozioni e competenze tecniche per formare a 360° un professionista della sicurezza.

Uno dei punti di forza del percorso è il Servizio Placement, attivo per tutta la durata del corso e oltre: un supporto concreto alla ricerca di lavoro nel settore HSE.

Le iscrizioni per la nuova edizione sono ufficialmente aperte. I posti disponibili sono solo 25: prenota subito il tuo posto e partecipa all’Open Day,

📩 [email protected]

📞 376 182 2934