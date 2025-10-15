Corso Antincendio al Kartodromo, la Confcommercio rilascia undici attestati

Confcommercio forma nuovi addetti antincendio a Gela: sicurezza e competenze al centro della crescita professionale.

Gela. Presso il kartodromo provinciale di contrada Zai a Gela, Pista del Mediterraneo, si è svolto il corso per Addetto Antincendio di primo livello (rischio basso), promosso da Confcommercio Imprese per l’Italia Caltanissetta-Enna.

Formazione e contenuti

La lezione teorica e pratica è stata tenuta da Mauro Farina, vice direttore Confcommercio, con focus sulle normative e sul comportamento da adottare in caso di incendio. A seguire, Maurizio Camagna, anch’egli vice direttore, ha approfondito la gestione operativa delle emergenze.

Simulazione pratica

La parte pratica si è svolta direttamente nei pressi del podio, luogo adatto per le esercitazioni. La simulazione dello spegnimento con estintori è stata curata da Secur Pro, azienda guidata da Simone Lombardo. L’organizzazione locale è stata affidata a Gloria Lucia Catavorello e James Maddiona della sede Confcommercio di Gela.

Attestati rilasciati

Al termine del corso, sono stati rilasciati undici attestati di idoneità. Eco di seguito i nomi dei partecipanti abilitati:

Gloriana Olimpia Aliotta, Sohag Hossn, Shahzad Khurram, Massimo Bellavia, Cinzia Migliore, Ida Maria Francesca Occhipinti, Samantha Cascino, Gianluca Maganuco, Noemi Cassarino, Davide Licata, Maria Gabriella Nunzia Giudice.

L’iniziativa rientra nel programma di formazione continua promosso da Confcommercio per la sicurezza nei luoghi di lavoro.