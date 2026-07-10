Corruzione per i finanziamenti, giudizio immediato per Mancuso e Tricoli
L'inchiesta su presunti casi di corruzione per finanziamenti
A cura di Redazione
10 luglio 2026 17:56
Caltanissetta. E' stato fissato, per settembre, il giudizio immediato che la procura di Caltanissetta ha chiesto e ottenuto per l'ex parlamentare Ars Michele Mancuso, a inizio anno travolto da un'inchiesta che ipotizza presunti casi di corruzione per il via libera a un finanziamento pubblico in favore di un'associazione nissena. I pm hanno ottenuto il giudizio immediato anche per l'ex collaboratore del forzista, Lorenzo Tricoli, accusato inoltre di aver alterato atti ufficiali di rendicontazione destinati alla Regione, sempre sui contributi. Le difese avranno la possibilità di optare per riti alternativi.