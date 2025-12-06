Corleone, una donna uccide la figlia disabile e si suicida

Quotidiano di Gela

06 dicembre 2025 14:05
PALERMO (ITALPRESS) – Tragedia familiare a Corleone, in provincia di Palermo. Una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata. E’ accaduto in pieno centro storico. Sul posto, allertati dai vicini insospettiti dai rumori, sono intervenuti i carabinieri. Inutili i soccorsi. La donna aveva perso il marito da pochi mesi. 

