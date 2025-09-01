Corallo (Filcams): "Concerto The Kolors sia esempio per sviluppare cultura e circuiti turistici"

Le considerazioni del sindacalista della Filcams-Cgil

Gela. Il concerto di ieri tenuto dai The Kolors ha sostanzialmente toccato l'apice dell'organizzazione predisposta dall'amministrazione comunale, che in questa estate ha puntato molto, se non tutto, proprio sugli eventi e sull'attrarre presenze. Una visione che trova un certo interesse pure nel contesto sindacale. Il segretario provinciale della Filcams-Cgil Nuccio Corallo ritiene che le almeno trentamila presenze di ieri sera debbano essere un punto per sviluppare percorsi di interesse per la città. "Deve fare da esempio, da stimolo per comprendere che la città deve alzare la testa e guardare oltre, riprendendo l'importanza storico-culturale che merita. Ci sono tanti spunti che vanno curati e sviluppati, dai due musei alle mura Timoleontee e ancora i bagni greci, via Pisa, il nuovo lungomare, ma non solo. Bisogna creare circuiti con i Comuni vicini, da Caltagirone a Piazza Armerina. Gela è l'unico sbocco a mare. Si può creare un itinerario turistico, storico e balneare. La città dimostra voglia di crescita, vuole essere valutata per quello che può dare e non più per vecchi stereotipi. Credo e spero che l'attuale amministrazione comunale possa essere dentro questo percorso ambizioso", sottolinea il sindacalista. "La Filcams-Cgil è disponibile a un percorso che potrebbe vedere come attori protagonisti anche le sigle datoriali, che curano il settore del turismo e del commercio", conclude.

In foto un"immagine del concerto di ieri sera dei The Kolors