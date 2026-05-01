Corallo: "Dai lavoratori dei servizi alle commesse, basta condizioni di sfruttamento"

"Non possiamo tollerare che nel 2026 esistano ancora "muri di scuse" e lungaggini burocratiche che calpestano i diritti fondamentali", dice il sindacalista

Gela. In occasione della Festa dei lavoratori, la Filcams Cgil Caltanissetta, guidata dal segretario Nuccio Corallo, intende riaffermare i valori di uguaglianza, legalità e dignità che costituiscono l’ossatura della democrazia. "Oggi non è solo una celebrazione, ma un momento di memoria attiva per onorare chi, con il proprio sacrificio, ha scritto lo Statuto dei lavoratori e ha saputo unire le lotte dei braccianti del sud con quelle degli operai del nord. Il nostro pensiero e il nostro impegno vanno a tutte le lavoratrici e i lavoratori che quotidianamente affrontano le ingiustizie nel mondo del lavoro; ai lavoratori della vigilanza privata e delle multiservizi, che garantiscono sicurezza e decoro spesso in condizioni precarie; alle commesse e ai lavoratori del turismo e della ristorazione, settori pilastro che troppo spesso soffrono di precarietà strutturale; alle lavoratrici delle mense, alle colf e alle badanti, il cui lavoro di cura è essenziale ma raramente riconosciuto nella sua intera dignità. Ancora a chiunque veda nella nostra Costituzione la bussola per un lavoro libero e dignitoso. Non possiamo tollerare che nel 2026 esistano ancora "muri di scuse" e lungaggini burocratiche che calpestano i diritti fondamentali. Continueremo a batterci affinché ogni scaffale di supermercato, ogni ufficio e ogni cantiere sia un luogo di diritto e non di sfruttamento", spiega Corallo in una nota.