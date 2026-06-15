Coppa Italia forense, l'As avvocati Gela centra il terzo posto

La spedizione dell'As avvocati Gela ritorna in città con un percorso nazionale che alla fine soddisfa l'intero team

Gela. Un risultato che soddisfa gli avvocati del foro locale che in Puglia, con l'As avvocati Gela, si sono piazzati terzi nella coppa Italia di calcio. Dopo aver raggiunto i quarti di finale nella fase conclusiva del campionato nazionale, la coppa Italia ha permesso di misurarsi ancora con formazioni di alto livello (in totale dodici), con una tradizione ormai radicata nel campionato forense. Il terzo posto è arrivato dopo lo stop nel match contro la rappresentativa degli avvocati di Palermo. La spedizione dell'As avvocati Gela (con qualche innesto di valore) ritorna in città con un percorso nazionale che alla fine soddisfa l'intero team.