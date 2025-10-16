Coppa Italia Eccellenza, Niscemi battuto ai rigori dal Vittoria

Il Niscemi sciorina una buona prova al cospetto dell’attrezzato Vittoria ma cede alla lotteria dei calci di rigore.

Niscemi. Riprende colore la stagione del Niscemi, parso negli ultimi giorni in rampa di lancio. Domenica l’entusiasmante vittoria contro la capolista Messana, battuta grazie ad un autogol propiziato da Diaw e ad un rigore impeccabile realizzato da Trovato. Ieri è arrivata un’altra ottima prestazione in un “Gianni Cosimo” pieno di insidie per i gialloverdi. Al termine dei tempi regolamentari il risultato è stato di 0-0. Alla lotteria dei rigori, poi, i padroni di casa hanno ipotecato il passaggio del turno pur soffrendo contro un ottimo Niscemi per 90 minuti, 180 se vogliamo includere nel calcolo quelli della gara d’andata, disputata anch’essa con grande ordine da Mauro e compagni.

Gialloverdi che sabato pomeriggio faranno visita alla Leonfortese, in zona playout con 4 punti, 3 dei quali conquistati fra le mura amiche dello stadio comunale di Calascibetta. Al Niscemi, dal canto suo, spetterà vincere per dare continuità all’importante successo ottenuto contro il Messana e dare ulteriore entusiasmo al giovane gruppo guidato da Comandatore, che sembra essersi rialzato dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative. Le due squadre, per altro, si sono già incrociate in Coppa Italia. A spuntarla nei 180 minuti sono stati Mauro e compagni. Pareggio per 0-0 a Calascibetta all’andata e tris gialloverde al ritorno, con gli ennesi che nulla hanno potuto dinanzi ad una bella cornice di pubblico presente allo stadio “Pontelongo”. Sabato la posta in palio sarà ben diversa. Da una parte una squadra reduce da una sconfitta esterna contro la Nebros che vuole muovere la classifica. Dall’altra un Niscemi che vuole proseguire sulle ali di quell’entusiasmo che si è venuto a creare con la vittoria con il Messana ed il buon pareggio in Coppa con il Vittoria per raggiungere la zona nobile della classifica e abbandonare il riquadro di destra.