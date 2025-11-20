COP30, Pichetto Fratin “Con Guterres confronto per compromesso onorevole”

BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) - "Il segretario generale delle Nazioni Unite ha chiesto di incontrare l'Italia per un confronto e per avere la nostra opinione, ha chiesto la collaborazione per riuscire a...

BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) - "Il segretario generale delle Nazioni Unite ha chiesto di incontrare l'Italia per un confronto e per avere la nostra opinione, ha chiesto la collaborazione per riuscire a raggiungere un obiettivo di un compromesso onorevole rispetto alle posizioni di altri Paesi". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso di un punto stampa alla Cop30 di Belem in Brasile.

"Nel colloquio abbiamo trattato il tema della mitigazione e anche sull'adattamento dove Guterres chiede uno sforzo finanziario - spiega -, ho risposto che con i Paesi Ue abbiamo già condiviso la questione, noi abbiamo fatto un grande sforzo a Baku per raggiungere l'obiettivo di 300 miliardi. Gli ho precisato che l'Italia, in questo momento, ha il primato Ue, sia utilizzando la parte stretta dei fondi che sono 3 miliardi e mezzo, sia considerando che col criterio più generale noi siamo ben oltre i 10 miliardi di impegno in un solo anno".

"Nella roadmap c'è un riferimento al paragrafo 28 dell'Accordo di Dubai. Chiaramente fa riferimento a tutto il complesso dei fossili e, se vogliamo, il gas è quello che determina le minori emissioni, bisogna partire dal carbone, dal petrolio puro e poi in ultimo si arriva al gas, ma non c'è un criterio di data al momento, ci sono degli auspici - sottolinea il ministro -. Noi dobbiamo tenere unita la posizione dei 27 Paesi dell'Unione Europea. Credo che si possa discutere rispetto a step intermedi, su valutazioni che possono riguardare spostamenti tra mitigazione e adattamento e su modalità di intervento. Uno dei grandi problemi per l'aiuto ai Paesi più vulnerabili, però, è la mancanza di veri progetti".

