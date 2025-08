Controlli sul territorio, carabinieri con una nuova stazione mobile

Già in servizio nei giorni scorsi nelle aree maggiormente frequentate

Gela. Nell'ultimo week end, secondo le direttive impartite dal prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina, i carabinieri del comando provinciale hanno potenziato i servizi di controllo del territorio e di prossimità al cittadino, anche con l'utilizzo di una nuova stazione mobile, di recentissima assegnazione. La nuova stazione mobile dei carabinieri consente di aumentare l'efficacia dei servizi esterni di prevenzione, a supporto dei quali opera assicurando la presenza di un presidio dotato di strumentazioni tecnologiche e postazioni operative, con un'attenzione particolare rivolta all'ambiente, trattandosi di un veicolo con motorizzazione totalmente elettrica. Già in servizio nei giorni scorsi nelle aree maggiormente frequentate a Caltanissetta, la centralissima piazza Garibaldi, corso Umberto I, piazza Falcone e Borsellino, nelle prossime settimane sarà impiegata anche negli altri comuni della provincia, in particolare quelli dove si registra una più consistente presenza di persone nella stagione estiva, in una più ampia strategia di prossimità e prevenzione che vede l'arma dei carabinieri quotidianamente impegnata anche nelle realtà più piccole e periferiche del territorio.