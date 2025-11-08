Controlli su frazione indifferenziata, Fava: "Ancora rifiuti non conformi ma situazione migliora"

Secondo l'assessore, “qualcosa però inizia a migliorare”

Gela. Proseguono i controlli sulla frazione indifferenziata, conferita nel turno tra venerdì e sabato. Anche oggi, come già accaduto nelle ultime settimane, il gruppo operativo di controllo costituito in Comune, coordindato dal funzionario Santi Nicoletti, ha effettuato verifiche in diverse zone della città, insieme agli operai di Impianti Srr, la società che si occupa del servizio di raccolta. Il vicesindaco e assessore all'ambiente Giuseppe Fava parla di “una presenza ancora elevata di rifiuti non conformi”. Secondo l'assessore, “qualcosa però inizia a migliorare”. “I cittadini devono prendere consapevolezza che se i rifiuti non sono conformi non possono essere prelevati dagli operai di Impianti – aggiunge – da quando abbiamo attivato le verifiche nei quartieri, anche se i dati non sono ancora ufficiali, ci è stato comunicato che la soglia di indifferenziata si è ridotta, segno che aumenta quella di differenziata. Proseguiremo con gli accertamenti e soprattutto con l'informazione verso i cittadini”. L'aumento della percentuale di raccolta differenziata è condizione indispensabile anche per ciò che concerne il peso contributivo della Tari, destinata agli utenti.