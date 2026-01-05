Controlli polizia, denunce ed esecuzioni pene per vari reati

Controlli e attività condotte dalla polizia

Gela. Rapina, tentato furto, spaccio di stupefacenti, minacce, detenzione di oggetti atti ad offendere: 3 persone arrestate e 17 denunciate. La Polizia di Stato nel corso dello scorso fine settimana ha eseguito controlli finalizzati a prevenire e reprimere reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti. A Caltanissetta, Gela e Niscemi tra venerdì e domenica le volanti della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza hanno controllato 830 persone e 278 autovetture. Sono stati eseguiti 3 arresti, 2 dei quali in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nei confronti di persone condannate, a vario titolo, per i reati di rapina e guida in stato di ebbrezza e 1 in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono, invece, 17 le persone denunciate in stato di libertà alle Procure della Repubblica di Caltanissetta e Gela, a vario titolo tentato furto, detenzione di armi, danneggiamento spaccio di stupefacenti, minacce, resistenza a pubblico ufficiale ed altro. 11 persone sono state segnalate alla locale Prefettura per uso personale di stupefacenti. Gli equipaggi della Polizia di Stato nel corso delle 36 perquisizioni eseguite nei confronti delle persone fermate hanno sequestrato oltre un chilogrammo di marijuana e hashish e oggetti atti ad offendere. Sono, infine, 43 le contravvenzioni al Codice della Strada elevate nei confronti di automobilisti, con il sequestro di 4 veicoli e il ritiro di 3 carte di circolazione e 1 patente.