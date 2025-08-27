Controlli interforze sul territorio provinciale, sanzioni e chiusure di attività

Forze dell'ordine impregnate nei controlli

Caltanissetta. Nell’ambito dei servizi straordinari interforze di prevenzione e controllo del territorio finalizzati al rafforzamento delle misure a favore del circuito legale del divertimento e tese a garantire un alto livello di prevenzione e sicurezza urbana dettati dalle direttive ministeriali, condivise in sede di comitato dai vertici delle FF.PP. con il Prefetto di Caltanissetta e disposte con ordinanza del Questore Pinuccia Albertina Agnello, sono stati attuati servizi straordinari nei Comuni di Butera, Niscemi e Serradifalco, con l’impiego di personale della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e personale dell’Ispettorato del Lavoro Ufficio Provinciale di Caltanissetta. Nel corso dell’attività sono state identificate n.119 persone, 36 veicoli, controllati n.10 esercizi pubblici, elevate n. 10 sanzioni amministrative, n.4 infrazioni al C.d.S. e adottati n.3 provvedimenti di chiusura di attività commerciale in materia di sicurezza del lavoro. I predetti servizi, che tendono ad aumentare la percezione di sicurezza nella cittadinanza, continueranno negli altri comuni della Provincia.