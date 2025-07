Controlli in un'area rurale, giovane con una pistola: giudizio immediato, va ai domiciliari

La sua posizione verrà definita a breve. Lascia il carcere

Gela. Nei suoi confronti è stato disposto il giudizio immediato. Il ventiquattrenne Emanuele Curvà, sul finire dello scorso anno, durante controlli in un'area rurale a Spinasanta, venne trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa e delle relative munizioni. I finanzieri individuarono inoltre un passamontagna, una fondina per pistola, un grimaldello e un tirapugni. Il giovane ha precedenti penali. Adesso, lascia il carcere e va ai domiciliari. I difensori, gli avvocati Francesco Salsetta e Filippo Di Mauro, hanno avanzato richiesta per un rito alternativo. La sua posizione verrà quindi definita a breve. Il ventiquattrenne era detenuto proprio a seguito di quanto accertato dai militari della guardia di finanza durante le verifiche. La pistola era in un marsupio che Curvà aveva con sé. In fase di interrogatorio, spiegò di averla casualmente trovata. Una versione che non ha convinto i pm della procura. Gli contestano anche la ricettazione.