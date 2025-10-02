Contro il genocidio della popolazione palestinese e lo stop alla flotilla, sit-in davanti al municipio

La scelta simbolica di radunarsi davanti al municipio, dove è già esposta una bandiera palestinese insieme a quelle istituzionali, ha voluto riportare l'attenzione sulle atrocità patite dai civili

Gela. Solidarietà alla popolazione di Gaza e la netta contrarietà al blocco della flotilla. Davanti Palazzo di Città, un sit-in si è tenuto proprio per ribadire la vicinanza alla causa palestinese e contro le imposizioni di Israele e delle autorità militari che hanno interrotto la rotta della flotilla, con gli aiuti per i civili di Gaza. Al sit-in hanno aderito gli esponenti del collettivo “Gela per Gaza”, studenti, associazioni e semplici cittadini, insieme a rappresentanti istituzionali, c'erano, tra gli altri, il senatore Pietro Lorefice, il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, il presidente del consiglio comunale Paola Giudice e ancora assessori e consiglieri. Bandiere della Palestina, striscioni, monologhi e canti, hanno contraddistinto un sit-in che ha chiamato a raccolta la città: le presenze sono state comunque molto contenute. La scelta simbolica di radunarsi davanti al municipio, dove è già esposta una bandiera palestinese insieme a quelle istituzionali, ha voluto riportare l'attenzione sulle atrocità patite dai civili, costantemente sotto attacco. L'invito è stato piuttosto chiaro, “scendere in piazza senza pensare ai posizionamenti politici ma dando sostegno a un popolo vittima di genocidio”.