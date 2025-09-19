Contributi, opposizione contro Di Paola: "Faccia di bronzo, critica dopo aver ottenuto 300mila euro per le feste"

L'opposizione consiliare attacca Di Paola

Gela. L'opposizione consiliare alza il tiro e concentra le proprie attenzioni sul parlamentare Ars Nuccio Di Paola, tra i punti di riferimento del “modello Gela” del sindaco. Il tema, sempre d'attualità, è quello dei contributi. Di Paola, infatti, ha preso posizione rispetto alla suddivisione di risorse per circa due milioni di euro, destinate dal governo regionale, “a sagre e feste di paese”. "Il Movimento cinquestelle si oppone a tutto questo e faremo di tutto per destinare queste risorse al taglio delle liste di attesa in sanità", ha spiegato. “Abbiamo preso atto, con piacere, delle recenti vittorie di diversi atleti e atlete del nostro Paese in diversi ambiti agonistici: l'oro mondiale del sestetto femminile di pallavolo in Thailandia, la vittoria a Wimbledon del nostro tennista di punta, numero uno del ranking mondiale, le ripetute affermazioni dei nostri centauri nella kermesse della motogp, l'attuale qualificazione del sestetto azzurro alla fase finale del mondiale di Volley maschile a Manila, le ripetute affermazioni di vertice dei nostri atleti ai mondiali di atletica leggera in Giappone, il nutrito medagliere dei nostri nuotatori e delle nuotatrici ai mondiali di Singapore, conclusi di recente. Sono tutti exploit che danno lustro al nostro Paese ben al di sopra delle potenzialità di una nazione, come appunto l'Italia, di 50 milioni di abitanti. Ma, credo, che la Palma d'oro, in assoluto, non come atleta ma come migliore competitor faccia di bronzo mondiale spetti all'attuale vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, Nuccio Di Paola, i suoi mantra sono trasparenza e tracciabilità. Sì, a casa degli altri, non a casa sua. Perché passare dalla cassa del presidente della Regione Sicilia, Schifani, per chiedere, pretendere e ottenere, fin dal Natale 2024 a tutt'oggi, circa trecentomila euro per feste in città, a esclusivo utilizzo pentastellato, senza rendicontazione è per l'onorevole Di Paola un atto più che dovuto. Di Paola, per questa faccia di bronzo mondiale merita la riconoscenza di tutti”, hanno indicato in una nota i rappresentanti consiliari di FdI, FI, Dc, Iv e del gruppo misto.