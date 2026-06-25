Contratti non rinnovati a diversi operai, tensione tra i dipendenti "Gruppo Antonini"

Tra i lavoratori in forza alla società metalmeccanica ligure "Gruppo Antonini", che ha cantieri nell'indotto della bioraffineria Eni, c'è tensione

Gela. Già negli scorsi mesi i contratti di alcuni operai alle dipendenze dell'azienda non sono stati rinnovati e negli ultimi giorni per altri due dipendenti (del bacino storico) è stato confermato che non scatterà la prosecuzione (uno dei lavoratori non avrà continuità per via di una contestazione legata a misure di sicurezza non rispettate). Tra i lavoratori in forza alla società metalmeccanica ligure "Gruppo Antonini", che ha cantieri nell'indotto della bioraffineria Eni, c'è tensione e non si escludono iniziative di protesta. "Gela non è affatto terra di conquista per le aziende che ottengono commesse di lavoro - dice il riferimento territoriale Cobas Francesco Cacici - vorrei ricordare che ci sono accordi assunti in sede ministeriale e in prefettura. I lavoratori locali hanno la priorità rispetto a chi arriva da altri siti produttivi".