"Contrasti in FI? Non mi risultano ma politica perde serietà", Gnoffo: "Cosentino? Non è tema di rilievo"

Gnoffo non entra in plateale contrasto ma qualche punto lo precisa

Gela. In Forza Italia non è il tempo della resa dei conti interna ma certamente emergono discrasie notevoli tra le scelte dell'attuale segreteria, affidata a Vincenzo Cirignotta, e pezzi del partito, anche di lungo corso. La vicenda del voto al bilancio stabilmente riequilibrato e quella dei nuovi ingressi forniscono temi d'analisi non di secondopoano. L'ex assessore Nadia Gnoffo, che sembra piuttosto distante dalla linea attuale della segreteria, non entra in plateale contrasto ma qualche punto lo precisa. "Negli ultimi giorni sono circolate voci su presunte diatribe interne a Forza Italia che mi vedrebbero coinvolta. Desidero smentire con fermezza queste indiscrezioni. Per quanto mi risulta, non esistono contrasti interni e non sono previsti incontri finalizzati a superare presunte fratture interne. A onore del vero, sono previsti diversi incontri con il coordinatore provinciale di Forza Italia che ha comunicato l'ntenzione di convocare il direttivo provinciale. L’incontro in città con l’onorevole Michele Mancuso, previsto per oggi, impegni palermitani permettendo, rientra nel percorso di chiusura del tesseramento, che sta registrando grande entusiasmo e numerose nuove adesioni, e sarà per lui l’occasione per condividere importanti comunicazioni e aggiornamenti con il partito", sottolinea Gnoffo. La stoccata arriva quando si entra più sulla questione politica. "Nelle ultime settimane non ho seguito da vicino le vicende politiche locali sia per impegni professionali sia perché impegnata nello sviluppo di un progetto di respiro regionale che presenteremo nei prossimi mesi. Un progetto ambizioso, che stiamo sviluppando insieme all'avvocato Lillo Giardina, nella qualità di coordinatore provinciale senior di Forza Italia, e che nasce dal desiderio di restituire dignità, stabilità e profondità alla politica, riportandola ai valori che ne costituiscono le fondamenta. Non posso negare la profonda amarezza e delusione nel constatare l’affermarsi di un modo di fare politica lontano dai principi di serietà, stabilità e responsabilità che hanno sempre guidato il mio impegno. Oggi, la politica sembra aver smarrito molti dei valori che l’hanno resa, per generazioni, una missione nobile. Assistiamo a continui cambi di casacca e a scelte politiche dettate più dalla convenienza del momento che da una visione autentica, chiara e coerente del futuro. Per chi vive la politica come servizio e responsabilità, tutto questo provoca un sincero senso di amarezza. Nel contempo, vorrei esprimere il mio più profondo rispetto e riconoscimento a tutti coloro che dimostrano di vivere la politica con serietà, coerenza e senso di appartenenza. Il loro impegno autentico nel sostenere il percorso intrapreso rappresenta, oggi, il volto più vero e dignitoso della politica", sottolinea. Gnoffo non pare entusiasta davanti ai nomi di eventuali nuovi aderenti a Forza Italia, soprattutto rispetto all'ex candidato a sindaco Grazia Cosentino. Non dà troppo credito a queste vicende, peraltro davanti a un ricorso sul seggio ancora in essere e che tocca sia FI sia Cosentino. "In merito al presunto tesseramento del consigliere Cosentino, non dispongo di informazioni dirette e non sono aggiornata sulla questione che ritengo non rivesta significativa rilevanza politica. Accogliamo con favore le nuove adesioni che rappresentano un valore aggiunto per il partito, a prescindere dal ruolo ricoperto. Tutte meritano attenzione. Con lealtà e coerenza continueremo a lavorare, insieme a tutti coloro che si riconoscono in questo progetto, per costruire una politica concreta, responsabile e capace di guardare al futuro", conclude.

In foto Gnoffo insieme al parlamentare Ars Mancuso