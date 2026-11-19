TECNOLOGIA Conto di gioco, come verificare chi chiede la carta d’identità

Arriva un messaggio che chiede la foto della carta d’identità per sbloccare il conto di gioco. Il marchio è quello conosciuto e la scadenza è fissata per la sera stessa.

Prima di fotografare il documento c’è un controllo che si può fare senza rispondere al mittente. Si lascia chiuso il collegamento e si cerca, per una strada indipendente, il recapito di chi gestisce il conto.

Perché il concessionario verifica l’identità

In Italia chi gestisce un sito di gioco a distanza deve avere una concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Tra i suoi compiti c’è la verifica dell’identità e della maggiore età del titolare del conto. È quindi possibile che il gestore abbia bisogno di un documento. La domanda da fargli, usando un contatto ufficiale, è se quella specifica richiesta provenga dai suoi uffici e attraverso quale canale vada trasmessa la copia.

Cinque indizi da cercare sul sito

In fondo alla pagina si trovano di solito il logo ADM e il numero di concessione. Il terzo elemento è nella barra degli indirizzi. Vale la pena leggere il dominio per intero, perché basta una lettera in più per trovarsi su un altro sito, anche se l’indirizzo finisce in .it. Gli altri due elementi da cercare sono la sezione sul gioco responsabile, con le istruzioni per impostare i limiti, e i recapiti dell’assistenza. Un logo si può copiare e lo stesso vale per un numero di concessione.

Dove controllare l’indirizzo

Sul portale ADM, la voce Concessionari autorizzati al gioco a distanza porta a un elenco pubblico. Per consultarlo non serve entrare nel conto di gioco. Ogni riga riporta il nome della società, il codice della concessione e il sito associato. È da quell’indirizzo che conviene partire per raggiungere l’assistenza. Usare il numero di telefono scritto nel messaggio per chiedere se il messaggio è autentico lascerebbe la verifica nelle mani dello stesso mittente.

Quali tutele offre il conto

Il limite di deposito fissa quanto si può versare nel periodo scelto. L’autoesclusione risponde a un’esigenza diversa. Nella forma trasversale blocca il gioco a distanza presso tutti i concessionari autorizzati e impedisce di aprire nuovi conti. A Gela, chi sente che il gioco sta diventando un problema può rivolgersi al servizio per le dipendenze dell’ASP di Caltanissetta. Anche un familiare può chiedere orientamento al Numero Verde Nazionale Dipendenze dell’Istituto Superiore di Sanità, 800 940 789.

Il caso di Sportium nell’elenco ADM

La riga dedicata a Sportium associa il sito alla società E-Play 24 Ita Limited e alla concessione numero 16005. È un esempio del motivo per cui conta leggere la riga per intero. La stessa società figura nell’elenco anche per altri siti, ciascuno con un proprio numero di concessione.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Informati sulle probabilità di vincita e sul gioco responsabile su adm.gov.it.