Conti, "soddisfatto per elezione di Di Stefano e Noto, lavoro riconosciuto": civici, "PeR" e FI si congratulano

Gela. Dopo sei anni e non pochi rinvii, lascia la guida dell'Ati idrico, che ha portato avanti fin dal suo esordio. Il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, nel corso dell'assemblea di questa sera, si è ufficialmente congedato dalla conduzione dell'Ati che sovraintende l'intero ciclo idrico territoriale. “Sono molto soddisfatto – spiega – mi fa piacere che ci sia stato accordo pieno sul nuovo presidente Di Stefano e sul vice Noto. Ho ricevuto tanti attestati di stima per quanto fatto, anche dal sindaco di Caltanissetta. E' un segnale che l'attività che ho impostato ha prodotto risultati. Sono certo che il presidente e il vice proseguiranno su questo solco, così come il cda”. Per Conti, che completerà il mandato come primo cittadino di Niscemi, si dovrebbe poi aprire la corsa per le elezioni regionali del 2027, sotto la bandiera della Lega. Sicuramente, con l'elezione dei civici Di Stefano e Noto, pare che il centrodestra abbia messo da parte, almeno per qualche ora, le pesanti diffidenze interne di questi mesi, soprattutto nel rapporto tra Lega e il resto della coalizione. Di Stefano ha il pieno appoggio della sua coalizione, progressista e civica. “Il gruppo consiliare “Una Buona Idea” accoglie con grande soddisfazione l’elezione all’unanimità del sindaco Terenziano Di Stefano alla presidenza dell'Assemblea Territoriale Idrica. Si tratta di un riconoscimento importante che premia il lavoro svolto e affida al primo cittadino di Gela un incarico di grande responsabilità, in un ambito strategico per il futuro del territorio. Siamo certi – fanno sapere i consiglieri comunali civici – che il sindaco Di Stefano saprà affrontare con competenza, determinazione e visione le sfide legate alla gestione del servizio idrico, tema da sempre cruciale e delicato per la nostra provincia. Il gruppo consiliare rivolge al nuovo presidente dell’Ati i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che questa nomina possa segnare l’inizio di una nuova fase, all’insegna dell’efficienza, della trasparenza e della tutela dei diritti dei cittadini”. Sostegno dal gruppo di “PeR”, impegnato in un dialogo con l'amministrazione comunale. “Facciamo i nostri complimenti al sindaco Terenziano Di Stefano, per la nomina a presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta. Una nomina strategica e un’opportunità per la città di Gela, il Comune demograficamente più importante della provincia, che può diventare motore di una programmazione condivisa e concreta per rispondere alle priorità reali del territorio. La gestione dell’acqua e delle infrastrutture idriche è una delle sfide più urgenti e prioritarie. Servono visione, collaborazione tra i comuni e investimenti mirati. Noi "Progressisti e Rinnovatori" crediamo in una governance aperta e partecipata, capace di migliorare i servizi e costruire sviluppo per l’intera comunità provinciale. Come "PeR" saremo presenti, propositivi e vigili, perché questa nuova fase diventi davvero un’opportunità per cercare di dare risposte ai cittadini", dice il segretario regionale Miguel Donegani. Anche dal centrodestra arrivano aperture. "Forza Italia augura al sindaco Terenziano Di Stefano buon lavoro, con l’auspicio che sotto la sua guida, l’Ati continui a perseguire con determinazione gli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio idrico, tutela dell’ambiente e ottimizzazione delle risorse, nell’interesse dei cittadini e delle comunità locali. La collaborazione tra gli enti del territorio sarà essenziale per affrontare le sfide future legate alla gestione sostenibile dell’acqua, alla modernizzazione delle infrastrutture idriche e al potenziamento dei sistemi di depurazione, temi centrali per lo sviluppo della provincia di Caltanissetta. Oggi più che mai è necessario rivedere il sistema tariffario per tutelare i cittadini, sostenere le fasce più deboli e promuovere una gestione trasparente ed efficiente delle risorse. Forza Italia assicura il proprio sostegno a tutte le iniziative che andranno nella direzione di una maggiore qualità del servizio idrico integrato, della tutela ambientale e della trasparenza gestionale. Ci complimentiamo inoltre con i nuovi componenti eletti nel cda", spiegano il segretario cittadino Vincenzo Cirignotta e il consigliere comunale Antonino Biundo. Nel cda Ati, eletti i sindaci di Caltanissetta (Tesauro), San Cataldo (Comparato), Sommatino (Letizia), Riesi (Sardella), Milena (Cipolla).

In foto Di Stefano, Conti e Noto