Conti pubblici, a gennaio fabbisogno di 9,8 miliardi

ROMA (ITALPRESS) - Nel mese di gennaio 2026 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 9.800 milioni di euro, a fronte di un gennaio 2025 che si era chiuso con un fabbisogno di 5.441 milioni. Lo rende noto il ministero dell'Economia e delle Finanze.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).