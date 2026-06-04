Contesa Poggio Arena, confronto in prefettura: c'è la convocazione

La vicenda sarà affrontata in prefettura

Gela. Martedì prossimo, la contesa sul passaggio a mare di Poggio Arena sarà affrontata in prefettura, a Caltanissetta. Una convocazione è stata diramata su richiesta del segretario regionale “PeR” Miguel Donegani, che sta seguendo il caso e il presidio dei residenti che continuano a richiedere la fruibilità piena del varco seguendo i dettami dell'ordinanza del Tar Palermo. Il sindaco Terenziano Di Stefano, a sua volta convocato, ha concesso termine fino a 21 giugno al proprietario dell'area per completare i lavori sul passaggio alternativo e per quanto concerne il cancello. Il provvedimento della scorsa settimana, che fissa il termine, è stato firmato dal segretario generale del Comune Giovanni Curaba.