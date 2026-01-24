"Contatti con campo largo ma vogliamo valutare", Scicolone: "Possibili liste Spazio Civico alle comunali"

Un primo banco di prova, non decisivo ma di impatto locale, i civici lo affronteranno quando si andrà al voto, per le amministrative, in alcuni Comuni della provincia

Gela. La rete dei civici, fuori dai partiti, è stata ufficialmente tenuta a battesimo lo scorso anno, con una forte presenza del gruppo di “Una Buona Idea”, che fa riferimento al sindaco Terenziano Di Stefano. “Spazio civico”, nei prossimi mesi, starà al centro di un percorso di consolidamento. “Stiamo già definendo iniziative in alcuni centri della provincia, a Mussomeli e Sommatino – spiega Giovanni Scicolone che è tra i dirigenti di “Spazio Civico” e “Una Buona Idea” - abbiamo avuto qualche interlocuzione informale con esponenti del campo largo. Certamente, ci incontreremo, anche a livello regionale. Vogliamo capire, soprattutto, quali prospettive possa avere il loro progetto politico”. Riunioni, formali e non, ci sono state, in presenza di rappresentanti civici e dell'area progressista. E' evidente che fuori dai partiti nessuno vuole sbilanciarsi né ci sono intese a prescindere. I civici e i progressisti sono l'asse portante del “modello Gela” del sindaco Terenziano Di Stefano. Uno scenario su altri livelli, soprattutto di tipo regionale, è ancora da costruire. Un primo banco di prova, non decisivo ma di impatto locale, i civici lo affronteranno quando si andrà al voto, per le amministrative, in alcuni Comuni della provincia. Le urne saranno aperte proprio a Mussomeli e a Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco e Villalba. In Sicilia, nei prossimi mesi, saranno una sessantina gli enti comunali chiamati alle urne. “Non escludiamo – dice Scicolone – di presentare nostre liste alle prossime amministrative sul territorio”. Sono aspetti da approfondire, non solo in casa civica ma pure nel dialogo con gli alleati (che al momento sembrano prevalentemente quelli di area progressista e centrista). “Spazio Civico” metterà in cantiere iniziative anche in città, dove comunque il punto imprescindibile rimane l'esperienza amministrativa del sindaco Terenziano Di Stefano, espressione di “Una Buona Idea” e di un'alleanza con Pd, M5s, civici, Mpa, Sud chiama nord, Azione e comunisti. La rete civica, come già ben chiaro, non si limiterà al territorio provinciale. I contatti sono in essere con varie aree dell'isola, così da mettere insieme una struttura che possa ambire ad avere peso su uno scacchiere differente da quello solo locale. Non sarà facile né sembra esserci, per ora, un collante ben saldo nella potenziale alternativa al centrodestra del presidente della Regione Renato Schifani. I civici, comunque, senza mai dimenticare il successo gelese di due anni fa, vogliono mettere radici e poi capire se potranno esserci riscontri programmatici ed elettorali di rilievo.