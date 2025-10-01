Consorzio, Flai-Cgil: "Da assessorato regionale nessun riscontro, emendamento Di Paola garantisce stipendi"

Il sindacato e i lavoratori, in stato di agitazione da settimane a causa di un pignoramento avverso il Consorzio, che appunto mette in discussione gli stipendi, rimangono in attesa che dall'assessorato regionale possano arrivare svolte vere

Gela. Hanno manifestato, a metà settembre, davanti alla sede dell'assessorato regionale dell'agricoltura, con sulle spalle il fardello del blocco degli stipendi. I lavoratori del Consorzio di bonifica, nelle settimane successive, non hanno avuto riscontri, nonostante gli impegni assunti nel corso della riunione tenutasi proprio in assessorato. Il segretario della Flai-Cgil Peppe Randazzo richiama l'iniziativa in commissione bilancio Ars, formalizzata dal vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, Nuccio Di Paola. “Nonostante gli impegni assunti nell’incontro presso l’assessorato all’agricoltura del 16 settembre, a oggi le lavoratrici e i lavoratori del Consorzio di Bonifica 5 non hanno avuto nessun riscontro rispetto al pagamento degli stipendi. Di contro, apprendiamo con soddisfazione che in commissione bilancio sembra essere stato approvato un emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle che riconosce un contributo straordinario al Consorzio di Bonifica locale. In questo modo, si risolve la vicenda relativa al pignoramento degli stipendi dei lavoratori. Ringraziamo l'onorevole Di Paola per il supporto e la vicinanza mostrata. Auspichiamo che questo emendamento venga votato in aula favorevolmente da tutte le forze politiche presenti all’Assemblea Regionale”, spiega Randazzo. Il sindacato e i lavoratori, in stato di agitazione da settimane a causa di un pignoramento avverso il Consorzio, che appunto mette in discussione gli stipendi, rimangono in attesa che dall'assessorato regionale possano arrivare svolte vere. “Sollecitiamo inoltre l’assessore Sammartino a dare seguito agli impegni assunti dai vertici del suo assessorato”, conclude Randazzo. A inizio settimana, il parlamentare Ars Salvatore Scuvera ha riferito di un accordo transattivo definito dalla Regione con Anas, che ha attivato il pignoramento, e di un “lavoro in corso a garanzia dei dipendenti del Consorzio”.

In foto il sit-in dei lavoratori del Consorzio davanti all'assessorato regionale dell'agricoltura