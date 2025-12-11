Consolidamento terre armate, verso la gara per i lavori: ok Regione per Urc

Tratto da sempre con evidenti esigenze di messa in sicurezza per la tenuta idrogeologica

Gela. I finanziamenti sono stati confermati nel sistema Psc 2014-2020 e c'è l'esigenza di stringere per avviare i lavori di consolidamento delle terre armate, nel tratto tra via Borsellino e il lungomare Federico II di Svevia. Gli uffici comunali del settore lavori pubblici, retti dall'assessore Luigi Di Dio, e l'Urc provinciale, ex Urega, hanno sottoscritto l'accordo che permetterà di procedere con la gara d'appalto, sotto la materiale supervisione proprio dell'Urc, che si occuperà delle fasi destinate all'assegnazione dell'appalto. Dalla Regione, di recente, sono state confermate somme, in totale, per circa cinque milioni di euro, rispetto a due interventi previsti per le terre armate e per l'area a monte del costone, tratto da sempre con evidenti esigenze di messa in sicurezza per la tenuta idrogeologica. Fu uno dei progetti che non ebbe piena conclusione nel sistema "Agenda urbana" ma che il governo regionale ha ripreso, inserendolo in una diversa programmazione.