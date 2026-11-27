Messa in sicurezza Consolidamento terre armate, consegnati i lavori al consorzio che farà partire il cantiere

L'intero costone e la zona a monte sono tra quelle più delicate quanto alla tenuta idrogeologica

Gela. Il consolidamento dell'area del costone, che dalla bretella stradale Borsellino va verso la zona a monte, ha concentrato due progetti già finanziati e assegnati dopo le gare d'appalto. Il primo intervento a partire sarà quello per il consolidamento delle terre armate lungo la bretella Borsellino. In settimana, i lavori sono stati consegnati ufficialmente al consorzio emiliano che si è aggiudicato l'iter di gara, per un ammontare complessivo di mezzo milione di euro. Gli uffici tecnici comunali hanno provveduto e a questo punto la cantierizzazione dovrebbe concretizzarsi dalle prossime settimane. Non sono stati ancora consegnati, invece, gli interventi per la messa in sicurezza dell'area a monte, con appalto vinto dalla società gelese Cosiam. Anche questo è un iter concluso, con l'espletamento della gara d'appalto. L'entità economica si aggira intorno ai tre milioni di euro. Gli uffici del settore lavori pubblici, con il dirigente Antonino Collura e l'assessore Luigi Di Dio, monitorano queste procedure. L'intero costone e la zona a monte sono tra quelle più delicate quanto alla tenuta idrogeologica. All'ente comunale sono stati assegnati ulteriori fondi, attraverso il settore ambiente affidato all'assessore Giuseppe Fava, per un totale di circa cinque milioni di euro (da programmi ministeriali), che saranno destinati proprio all'intero versante del costone.