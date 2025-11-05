Consiglio, si torna in aula: anche variazioni per le terre armate e la "Solito"

Ulteriori integrazioni all'ordine del giorno

Gela. Domani sera, anche dopo la verifica tecnica di ieri circa i debiti fuori bilancio, si torna in aula consiliare. Il presidente del civico consesso Paola Giudice ha provveduto a integrare l'ordine del giorno, con ulteriori variazioni di bilancio, necessarie per lo sblocco di importanti fondi. Tra questi, gli stanziamenti per i lavori di consolidamento delle terre armate, tra via Borsellino e il lungomare Federico II di Svevia, i fondi per la realizzazione di nuovi loculi e quelli del progetto per la scuola "Solito", che va verso la gara. Saranno vagliati il debito fuori bilancio, ancora da varare, oltre a ulteriori variazioni per i buoni libro e il piano comunale di protezione civile.