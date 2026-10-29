L'aula Consiglio, ok a proroga della definizione agevolata dei tributi: stop a variazione su demolizione

In aula arriva il sì alla proroga

Gela. La proroga per aderire alla definizione agevolata dei tributi locali ha ottenuto l'assenso pieno del consiglio comunale che ha varato la modifica al regolamento già approvato. Alcuni chiarimenti sono stati richiesti dal consigliere Gabriele Pellegrino che ha ottenuto riscontro. Sì anche alla variazione di bilancio per il piano di efficientamento della polizia locale. Il sindaco Terenziano Di Stefano, dopo un confronto piuttosto sostenuto, ha deciso di ritirare la variazione di bilancio legata ai fondi per la demolizione di un immobile abusivo. La commissione urbanistica, come sottolineato dal presidente Pellegrino e dal consigliere Paolo Cafa', ha dato parere non favorevole all'atto, individuando "troppe incoerenze" sia tecniche che pratiche, compresa l'entità dell'immobile da demolire. L'atto è stato ritirato "perché va per intero demolito e non solo su due piani", ha detto Di Stefano. Sono state approvate le altre variazioni e i debiti fuori bilancio all'ordine del giorno. Ancora una volta, durante la seduta, è però emersa l'esigenza di avere in aula i dirigenti, "che troppo spesso, seppur regolarmente convocati, non si presentano", è stato sottolineato. Il consigliere civico Rosario Faraci ha nuovamente chiesto chiarimenti sulle modalità legate a uno dei debiti fuori bilancio arrivato in aula per essere trattato.