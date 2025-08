Consiglio, manca il numero legale: rinvio sulle variazioni di bilancio

Alcune assenze nella maggioranza hanno fatto saltare la possibilità di trattare i punti inseriti. Dodici i presenti. Nei banchi di opposizione, invece, nessuno ha preso posto, lasciati del tutto vuoti

Gela. Giusto il tempo di completare l'appello dei presenti, in aula consiliare questa sera, e il presidente Giudice ha dovuto prendere atto della mancanza del numero legale. Le variazioni di bilancio, all'ordine del giorno, verranno trattate domani, in seconda convocazione e con una soglia di voto più bassa. Alcune assenze nella maggioranza hanno fatto saltare la possibilità di trattare i punti inseriti. Dodici i presenti. Nei banchi di opposizione, invece, nessuno ha preso posto, lasciati del tutto vuoti. Il capogruppo dem Gaetano Orlando, ancora visibilmente commosso, ha ringraziato tutta l'assise civica per il ricordo alla memoria del fratello Carmelo, scomparso la scorsa settimana e a più riprese consigliere comunale.