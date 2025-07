Consiglio, domani in aula arrivano le variazioni di bilancio: c'è quella a copertura del Pef rifiuti

C'è l'urgenza di procedere con l'atto che permetterà di dare piena copertura finanziaria al Pef del servizio rifiuti

Gela. In assenza di bilancio stabilmente riequilibrato, le variazioni sono essenziali per coprire non solo gli stanziamenti già ottenuti dall'amministrazione ma anche gli strumenti approvati. Domani sera, l'assise civica torna a riunirsi proprio per affrontare diverse variazioni, inserite all'ordine del giorno. Fra queste, c'è l'urgenza di procedere con l'atto che permetterà di dare piena copertura finanziaria al Pef del servizio rifiuti, che l'aula ha valutato nelle scorse settimane, attraverso la presa d'atto, sostenuta quasi esclusivamente dalla maggioranza. Non ci sono cambiamenti sostanziali, così come già ribadito dal sindaco Di Stefano. L'adeguamento si rende necessario a seguito del mutamento dei relativi capitoli finanziari, "che vanno rimpinguati". E' una materia sempre molto delicata, quella del servizio rifiuti, che l'assise civica dovrà vagliare insieme agli altri atti previsti.