Consiglio, ancora variazioni di bilancio: giovedì anche quella per l'elipista

Variazioni di bilancio in consiglio comunale

Gela. In attesa del bilancio, a Palazzo di Città tengono banco le variazioni per lo sblocco di fondi necessari ai progetti e ai servizi. Giovedì prossimo, su convocazione del presidente del civico consesso Paola Giudice, l'aula si riunisce per affrontare tre variazioni di bilancio, compresa quella per i fondi destinati ai lavori di ripristino dell'elipista di contrada Brucazzi e dell'area limitrofa. Il Comune è soggetto attuatore, dopo i tanti slittamenti regionali. I fondi sono stati autorizzati dagli uffici della Regione e la variazione di bilancio permetterà di attivarli.