Consiglieri a sostegno della raccolta di sangue in memoria del magistrato Livatino

Consiglieri hanno donato in onore del magistrato ucciso dai killer di mafia

Gela. Per onorare la memoria del magistrato Rosario Livatino, ucciso dai killer di mafia, la politica locale ha voluto supportare la donazione di sangue. "Oggi la politica locale ha partecipato alla raccolta di sangue e plasma in memoria del magistrato Rosario Angelo Livatino, raccolta che si è svolta presso la Fidas, che ringraziamo per la disponibilità e cordialità. Un grazie al presidente Paola Giudice, che ha raccolto la nostra richiesta, e a tutti i partecipanti. È superfluo ricordare l'importanza della donazione e ci assumiamo l'impegno di ripetere l' esperienza nei prossimi anni poiché donare è vita", spiegano i consiglieri Davide Sincero e Antonio Moscato, promotori dell'iniziativa.