"Conoscere i diritti per difendere il lavoro", domani confronto pubblico
L'incontro fissato per domani
Gela. Conoscere i diritti per difendere il lavoro
Servizi e tutele per cittadini stranieri
lavoratori e imprese
Informazione – Formazione – Prevenzione – Vigilanza
28 gennaio 2026
dalle 9.30 alle 17.00
Teatro comunale “Eschilo” - Piazza Sant'Agostino, 34 Gela (CL)
09.30 – 10.00
Accoglienza
Registrazione partecipanti
10.00 – 10.30
Saluti Istituzionali
Sindaco di Gela - Terenziano Di Stefano
Prefetto di Caltanissetta - Licia Donatella Messina
Presidente della Provincia - Walter Calogero Tesauro
Dirigente Generale Dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative - Ettore Riccardo Foti
10.30
Avvio dei lavori e presentazione dell’iniziativa
Dirigente del Servizio VIII di Caltanissetta - Massimo Brucato
Dipartimento famiglia e politiche sociali – Michela Bongiorno e Saverino Richiusa
La rete come presenza: informazione, formazione, prevenzione e vigilanza per non lasciare nessuno solo
Sportello Immigrazione CPI – Calogero Cellauro, Chiara Bartolotta, Carlo Medico Servizio VIII Centro per L'impiego di Caltanissetta
Informazione
Il ricongiungimento familiare nell’ambito delle politiche migratorie
Dirigente Area III Prefettura di Caltanissetta – Michelangelo Sardo
Le azioni di contrasto al lavoro sommerso
Sviluppo Lavoro Italia - Piera Andreani
Rimpatrio volontario assistito come tutela
Referente Sicilia IOM - Giuseppe Di Vita
Formazione
Azione di sistema per la promozione dell’integrazione socio - lavorativa dei migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi
Sviluppo Lavoro Italia - Giuseppe Battaglia
Imprese e istituzioni: un’alleanza per il lavoro legale
Presidente Sicindustria Caltanissetta - Ignazio Manduca
Prevenzione
Tutela dei lavoratori e housing sociale: strumenti di prevenzione
Referente provinciale del Polo Sociale Integrato - Calogero Santoro
Politiche sociali comunali per la tutela e inclusione dei lavoratori
Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Gela - Simonetta Guzzardi
Vigilanza
Contrasto allo sfruttamento e protezione
Dirigente dell’Ufficio Immigrazione Questura di Caltanissetta - Vice Questore Fabio Lacagnina
Prevenzione e controlli come tutela
Ispettorato Nazionale del Lavoro di Caltanissetta - Pietro Lonobile e Onofrio Chiparo
13.30 – 14.30 Sospensione dei lavori
14:30 Ripresa dei lavori
Testimonianze
Il lavoro raccontato da chi lo vive: testimonianze di lavoratori ed imprese per la cultura della legalità.
Tavola rotonda
Conoscere le regole per difendere il lavoro
Interverranno:
Servizio VIII - CPI di Caltanissetta
Sviluppo Lavoro Italia
Consulenti del lavoro
Dottori commercialisti ed esperti contabili
Sindacati
IOM
Polo Sociale
Associazioni di categoria
Patronati
Enti di formazione
Restituzione della giornata a cura di Cpi e Sli
Patrocinio Comune di Gela