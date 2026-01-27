Quotidiano di Gela

"Conoscere i diritti per difendere il lavoro", domani confronto pubblico

L'incontro fissato per domani

27 gennaio 2026
"Conoscere i diritti per difendere il lavoro", domani confronto pubblico
Gela
Eventi
Gela. Conoscere i diritti per difendere il lavoro

Servizi e tutele per cittadini stranieri

lavoratori e imprese

Informazione – Formazione – Prevenzione – Vigilanza

28 gennaio 2026

dalle 9.30 alle 17.00

Teatro comunale “Eschilo” - Piazza Sant'Agostino, 34 Gela (CL)

09.30 – 10.00

Accoglienza

Registrazione partecipanti

10.00 – 10.30

Saluti Istituzionali

Sindaco di Gela - Terenziano Di Stefano

Prefetto di Caltanissetta - Licia Donatella Messina

Presidente della Provincia - Walter Calogero Tesauro

Dirigente Generale Dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative - Ettore Riccardo Foti

10.30

Avvio dei lavori e presentazione dell’iniziativa

Dirigente del Servizio VIII di Caltanissetta - Massimo Brucato

Dipartimento famiglia e politiche sociali – Michela Bongiorno e Saverino Richiusa

La rete come presenza: informazione, formazione, prevenzione e vigilanza per non lasciare nessuno solo

Sportello Immigrazione CPI – Calogero Cellauro, Chiara Bartolotta, Carlo Medico Servizio VIII Centro per L'impiego di Caltanissetta

Informazione

Il ricongiungimento familiare nell’ambito delle politiche migratorie

Dirigente Area III Prefettura di Caltanissetta – Michelangelo Sardo

Le azioni di contrasto al lavoro sommerso

Sviluppo Lavoro Italia - Piera Andreani

Rimpatrio volontario assistito come tutela

Referente Sicilia IOM - Giuseppe Di Vita

Formazione

Azione di sistema per la promozione dell’integrazione socio - lavorativa dei migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi

Sviluppo Lavoro Italia - Giuseppe Battaglia

Imprese e istituzioni: un’alleanza per il lavoro legale

Presidente Sicindustria Caltanissetta - Ignazio Manduca

Prevenzione

Tutela dei lavoratori e housing sociale: strumenti di prevenzione

Referente provinciale del Polo Sociale Integrato - Calogero Santoro

Politiche sociali comunali per la tutela e inclusione dei lavoratori

Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Gela - Simonetta Guzzardi

Vigilanza

Contrasto allo sfruttamento e protezione

Dirigente dell’Ufficio Immigrazione Questura di Caltanissetta - Vice Questore Fabio Lacagnina

Prevenzione e controlli come tutela

Ispettorato Nazionale del Lavoro di Caltanissetta - Pietro Lonobile e Onofrio Chiparo

13.30 – 14.30 Sospensione dei lavori

14:30 Ripresa dei lavori

Testimonianze

Il lavoro raccontato da chi lo vive: testimonianze di lavoratori ed imprese per la cultura della legalità.

Tavola rotonda

Conoscere le regole per difendere il lavoro

Interverranno:

 Servizio VIII - CPI di Caltanissetta

 Sviluppo Lavoro Italia

 Consulenti del lavoro

 Dottori commercialisti ed esperti contabili

 Sindacati

 IOM

 Polo Sociale

 Associazioni di categoria

 Patronati

 Enti di formazione

Restituzione della giornata a cura di Cpi e Sli

Patrocinio Comune di Gela

