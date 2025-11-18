Congresso Aiga, delegazione gelese a Bergamo

Si è tenuto a Bergamo il congresso

Gela. L’avvocato Pierangelo Vasile ha guidato una delegazione di legali gelesi (Alessandra Greco, Francesco Minardi, Federica Casisi, Liborio Sciagura, Maria Vittoria D’Arma, Dalila Di Dio, Gianni Tomasi) partecipando, nel weekend appena trascorso, al ventottesimo congresso ordinario dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati che si è celebrato a Bergamo, presso il Centro Congressi Giovanni XXIII. Ospiti dell’evento, tra gli altri, il ministro della giustizia Carlo Nordio e il presidente del Senato Ignazio La Russa, nonché numerosi parlamentari e i vertici dell’associazionismo forense. Molto apprezzato l’intervento del presidente del Coa di Bergamo, avvocato Marchesi: “Non si può parlare di futuro dell’avvocatura senza la voce della giovane avvocatura”. In conclusione dei lavori congressuali, è stato eletto il nuovo presidente nazionale di Aiga l’avvocato Luigi Bartolomeo Terzo del foro di Santa Maria Capua Vetere, coordinatore Area Sud e già componente delle due precedenti giunte nazionali. L’avvocato Terzo succede all’avvocato Carlo Foglieni a cui la sezione Aiga di Gela tributa un sentito ringraziamento per l’instancabile impegno, la passione e la dedizione che hanno caratterizzato la sua presidenza nel biennio 2023-2025, costellata di tangibili ed importanti traguardi per l’intera categoria. Aiga Gela esprime viva soddisfazione per l’elezione dell’avvocato Luigi Bartolomeo Terzo, figura di prestigio che guiderà l’associazione per i prossimi due anni e che la sezione locale si fregia di aver sostenuto e caldeggiato sin dalla genesi della candidatura. Nel corso del Consiglio Direttivo Nazionale del prossimo dicembre a Roma, si conosceranno i componenti della nuova giunta nazionale a cui Aiga Gela rivolge sin d’ora i migliori auspici per il biennio a venire.

In foto la delegazione gelese