Iniziative Confronto Confcommercio-amministrazione: viabilità, parcheggi e sicurezza al centro delle valutazioni

L'incontro in municipio

Gela. Riqualificazione del centro storico, sicurezza, illuminazione pubblica, parcheggi, revisione degli orari della Ztl e individuazione di spazi dedicati al carico e scarico delle merci. Son queste le principali questioni affrontate nel corso dell’incontro tra la delegazione di Gela della Confcommercio Caltanissetta Enna e l’Amministrazione comunale, durante il quale sono state portate all’attenzione delle istituzioni le esigenze e le criticità che quotidianamente interessano le attività commerciali del territorio. La delegazione gelese di Confcommercio era rappresentata dal presidente Carlo Cavaleri e dai componenti del direttivo Emanuele Martorana e Giorgio Giurdanella. Per l’amministrazione comunale erano presenti il vicesindaco Filippo Franzone e l’assessore alla mobilità urbana Simone Morgana. Nel corso del confronto, Confcommercio ha ribadito la necessità di avviare un programma organico e concreto di interventi per il rilancio del centro storico, che deve tornare a essere un luogo vivo, frequentato e attrattivo, tanto per i cittadini quanto per i visitatori. Una riqualificazione complessiva che non può più essere rinviata e che deve prevedere il rifacimento e la manutenzione del manto stradale, il miglioramento dell’illuminazione pubblica, un incremento delle possibilità di parcheggio nelle aree centrali e un rafforzamento delle misure di sicurezza. Proprio sul fronte della sicurezza, l’assessore alla mobilità urbana ha annunciato che, una volta sbloccato l’iter del bilancio e superata la fase di dissesto finanziario, l’amministrazione procederà al potenziamento del corpo di polizia municipale attraverso l’assunzione di 12 nuove unità. Ampio spazio è stato dedicato anche alla Zona a traffico limitato del centro storico. Secondo quanto emerso dall’incontro, gli attuali orari della Ztl non dovrebbero subire modifiche, mentre sono previste novità per le aree pedonali. L’assessore Morgana ha infatti annunciato l’installazione, in alcune vie del centro storico destinate alla pedonalizzazione, tra cui via Rossini, di telecamere per il controllo degli accessi, dotate di sistemi di lettura delle targhe. Un intervento la cui realizzazione è tuttavia prevista soltanto entro la fine del 2027. Nelle more dell’attivazione del sistema, l’amministrazione intende avvalersi della collaborazione delle associazioni di Protezione civile per presidiare i varchi delle aree pedonali. Tra le istanze avanzate da Confcommercio, particolare rilievo ha assunto anche la necessità di individuare e regolamentare apposite aree per il carico e scarico delle merci su tutto il territorio cittadino. Le attività commerciali devono infatti poter ricevere regolarmente le proprie forniture e organizzare le consegne senza ostacoli che rischino di compromettere il normale svolgimento del lavoro. È quindi indispensabile prevedere spazi dedicati e modalità di accesso chiare ed efficaci, compatibili con le esigenze degli operatori economici. Sul tema dei parcheggi, con particolare riferimento agli stalli recentemente riservati ai residenti, l’amministrazione comunale ha manifestato la disponibilità a valutare soluzioni a favore dei commercianti, attraverso la possibilità di sottoscrivere abbonamenti per la sosta sulle strisce blu a tariffe agevolate. Per quanto riguarda invece i parcheggi sul lungomare, è stata prospettata una ristrutturazione del parcheggio Arena, che dispone attualmente di circa 270 stalli. “Il commercio rappresenta una componente fondamentale dell’identità e dell’economia cittadina e merita attenzione, ascolto e, soprattutto, risposte concrete – ha dichiarato il presidente della delegazione di Gela della Confcommercio Caltanissetta Enna, Carlo Cavaleri – le imprese non chiedono privilegi, ma condizioni adeguate per poter lavorare, investire e continuare a garantire servizi, occupazione e vitalità al territorio”. Cavaleri ha però evidenziato un aspetto critico dell’incontro, l’assenza dell’assessore al turismo, Romina Morselli, la cui presenza sarebbe stata importante per affrontare il tema della programmazione delle iniziative natalizie. “Era nostra intenzione affrontare anche il tema delle iniziative e del programma dei festeggiamenti natalizi, per capire se l'amministrazione abbia già previsto eventi e attività per il prossimo Natale – ha proseguito Cavaleri - siamo ormai in un periodo in cui sarebbe importante avere indicazioni chiare sulla programmazione, anche per consentire ai commercianti di organizzarsi per tempo e valutare eventuali iniziative da mettere in campo. Ad oggi, purtroppo, gli operatori commerciali sono ancora all'oscuro di tutto e non sanno se siano previsti eventi, manifestazioni o un programma di animazione natalizia. Riteniamo che il coinvolgimento del comparto commerciale nella programmazione delle iniziative cittadine sia fondamentale, perché il Natale rappresenta un'occasione importante per dare impulso alle attività economiche e rendere il centro storico più vivo e attrattivo”. Confcommercio valuta positivamente il confronto avviato con l’amministrazione comunale, ma sottolinea come sia ora fondamentale che alle questioni affrontate seguano un percorso operativo e interventi programmati. Le esigenze del comparto commerciale non possono rimanere soltanto oggetto di confronto, ma devono tradursi in azioni concrete e verificabili.