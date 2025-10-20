Conferimenti a Timpazzo, Santa Caterina Villarmosa rinuncia al ricorso: oltre 130 mila euro al Comune

Il Comune di Santa Caterina Villarmosa effettuò conferimenti nella discarica di Timpazzo

Gela. In una fase di dissesto finanziario e in attesa che il bilancio stabilmente riequilibrato trovi il sì del civico consesso, Palazzo di Città incassa un credito del passato da più di 130 mila euro, oltre agli interessi maturati. Si tratta di somme dovute all'ente per conferimenti che nel passato il Comune di Santa Caterina Villarmosa effettuò nella discarica di Timpazzo. Il legale del Comune del Vallone ha rinunciato al ricorso in Cassazione, dopo due decisioni già favorevoli al Comune di Gela, assistito dall'avvocato Maria Elena Ventura, che segue, sempre per conto del municipio, altri procedimenti di questo tipo. Il Comune del nord della provincia ha già avviato i pagamenti in favore dell'ente gelese.