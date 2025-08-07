Conferimenti a Timpazzo, appello conferma: Santa Caterina Villarmosa deve pagare somme al Comune di Gela

Una decisione analoga a quelle che sono state adottate dai giudici in procedimenti nei riguardi di altri Comuni della provincia

Gela. È una vicenda giudiziaria che si protrae da anni, per conferimenti che in passato diversi Comuni della provincia effettuarono nella discarica Timpazzo. Tra i procedimenti in atto, quello che ha riconosciuto il diritto al Comune di Gela a percepire somme per oltre 98mila euro da quello di Santa Caterina Villarmosa, che rientrava nell'Ato nord di Caltanissetta. Sia in primo grado e adesso anche in appello, sono state riconosciute le ragioni dell'ente gelese, assistito dall'avvocato Maria Elena Ventura, che segue altri procedimenti dello stesso tipo, sempre per conto del municipio. I giudici di appello hanno confermato il decreto ingiuntivo e l'onere del pagamento in capo al Comune di Santa Caterina Villarmosa. Una decisione analoga a quelle che sono state adottate dai giudici in procedimenti nei riguardi di altri Comuni della provincia, nei cui confronti, sempre per conferimenti di rifiuti a Timpazzo, è stato indicato l'onere di pagare le somme al Comune di Gela. Sono cifre consistenti, per un municipio attualmente in dissesto.