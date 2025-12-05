Confcommercio, "acquisti natalizi in città": appello alle istituzioni, "lavoriamo insieme"

L'appello di Confcommercio

Gela. Con l’arrivo del Natale, periodo in cui la città si riempie di luci e di speranze, Confcommercio Gela rinnova la campagna “Compro Sotto Casa”, un invito a riscoprire il valore dei negozi di vicinato e a proteggere il cuore commerciale della città. Dietro un negozio che chiude c’è una città che perde un pezzo di sé. "Quando una serranda si abbassa per sempre — spiega il presidente Francesco Trainito — non perdiamo solo un’attività commerciale. Perdiamo una storia, un punto d’incontro, un volto amico, un pezzo della memoria della nostra città. E quando troppe serrande rimangono chiuse, il rischio è uno solo: la desertificazione del centro storico". La desertificazione non è un concetto astratto: significa strade meno sicure, meno illuminate, meno vissute; significa giovani che vanno altrove per lavorare; significa quartieri che giorno dopo giorno perdono la loro anima.

Perché comprare sotto casa aiuta a fermare questo fenomeno

Ogni piccolo acquisto nei negozi di Gela contribuisce a:

• mantenere viva la rete economica della città

• sostenere famiglie che da generazioni portano avanti le loro attività

• rendere il centro storico un luogo vissuto, accogliente e sicuro

• evitare la chiusura di attività che rappresentano presìdi sociali oltre che commerciali

"Il commercio di vicinato non è un lusso — sottolinea Trainito — è un bene comune. Un bene che appartiene a tutti e che tutti dobbiamo contribuire a proteggere".

Il valore umano delle nostre botteghe

Entrare in un negozio sotto casa significa trovare un sorriso, un consiglio sincero, qualcuno che ti chiama per nome. Significa far parte di una comunità.

"Le nostre botteghe — continua Trainito — sono il luogo in cui ogni giorno si costruiscono relazioni. È lì che si respira l’identità di Gela. Per questo dobbiamo difenderle".

L’appello alle istituzioni: lavoriamo insieme

Confcommercio Gela chiede alle istituzioni un impegno tangibile per:

• valorizzare il centro storico con iniziative culturali e commerciali;

• rafforzare i controlli contro abusivismo e illegalità;

• creare condizioni favorevoli per chi investe sul territorio;

• rendere gli spazi urbani più vivibili e attrattivi.

«Non possiamo permettere che il cuore di Gela si svuoti. La città deve tornare ad essere un luogo in cui è bello passeggiare, incontrarsi, scegliere i propri acquisti. E questo può avvenire solo se tutti lavoriamo insieme» — afferma Trainito.

Un Natale che può cambiare il futuro

La campagna “Compro Sotto Casa” invita ogni gelese a fare una scelta consapevole: regalare valore alla propria città.

"Questo Natale — conclude Trainito — scegliamo di dare un futuro al nostro centro storico. Scegliamo i negozi che conosciamo, le persone che ci accompagnano da anni, le attività che rendono Gela viva. Ogni acquisto locale è un atto d’amore per la nostra comunità. Facciamolo".