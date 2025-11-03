Condotte Enimed dismesse, Regione autorizza piano di caratterizzazione ambientale

Da alcuni anni, Enimed sta procedendo ad attivare tutti gli iter per la dismissione delle condotte non più in uso

Gela. L'assenso è arrivato dal dipartimento regionale acqua e rifiuti. E' stato dato il via libera al piano di caratterizzazione ambientale delle aree pozzo Enimed. In questo caso, per quanto concerne il territorio locale, si tratta dell'area delineata dal pozzo “Gela 008” a “Cluster D”. Sono condotte che un tempo venivano usate per il passaggio degli idrocarburi, in una rete interrata. Da alcuni anni, Enimed sta procedendo ad attivare tutti gli iter per la dismissione delle condotte non più in uso che dovrebbero essere del tutto rimosse dopo le attività preliminari e appunto di caratterizzazione ambientale. Il dipartimento regionale, che ha rilasciato il decreto, ha ricevuto i pareri favorevoli sia dal Libero Consorzio di Caltanissetta sia da Arpa. In questo caso, Enimed potrà avviare gli interventi per la caratterizzazione della zona nella quale ricadono le condotte non più in uso.