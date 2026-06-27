Condono edilizio, tempi lunghi in Comune per la conclusione delle pratiche

I tempi di attesa per la conclusione degli iter, documentali e di rilascio, si allungano

Gela. Gli uffici comunali, in forte difficoltà a causa di un'evidente e grave carenza numerica di personale, non riescono sempre a garantire piena efficacia né riscontri in tempi brevi. Un caso all'attenzione di diversi professionisti è quello del servizio preposto alle pratiche di condono edilizio, che proprio per mancanza di personale numericamente sufficiente è da tempo affidato a tecnici esterni. Però, i tempi di attesa per la conclusione degli iter, documentali e di rilascio, si allungano. Capita infatti che pratiche ormai complete, con tutta la documentazione integrativa fatta pervenire, non vengano definitivamente evase. Alcuni professionisti del settore, che assistono i titolari di pratiche avviate per il condono, sono in attesa del sì definitivo da tre o quattro anni. Tutto questo è un aggravio per gli utenti e chiaramente si trasforma in mancati introiti per l'ente comunale.