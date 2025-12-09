Condono edilizio, attività non saranno interrotte: proroga ai professionisti incaricati fino a nuovo bando

Ai due rimasti è stato appena prorogato il rapporto con l'ente, almeno fino al prossimo febbraio

Gela. Alla luce delle misure messe in atto per risanare i conti del municipio, attualmente in dissesto ma con un bilancio stabilmente riequilibrato appena approvato, il condono edilizio è tra le voci irrinunciabili a Palazzo di Città. Da anni, ormai, l'iter delle tante pratiche in essere è seguito da un raggruppamento temporaneo, composto da professionisti esterni, uno dei quali da poco ha rinunciato all'incarico. Ai due rimasti è stato appena prorogato il rapporto con l'ente, almeno fino al prossimo febbraio. Una decisione formalizzata dal segretario generale Giovanni Curaba che svolge pure le funzioni di dirigente ad interim del settore urbanistica. La proroga si è resa necessaria per non interrompere le attività e allo scopo di avere il tempo necessario per predisporre un nuovo bando e individuare un raggruppamento che possa prendere in carico tutte le attività legate al condono, data anche l'insufficienza numerica del personale addetto al settore urbanistica, così come capita in quasi tutti gli uffici municipali, in netta emergenza.