Condanne definitive, misure eseguite dai carabinieri in città e in altri centri limitrofi

Provvedimenti eseguiti nel fine settimana

Gela. Nel fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno dato esecuzione a 3 provvedimenti restrittivi emessi dall'Autorità Giudiziaria, nei confronti di altrettantisoggetticondannati in via definitiva per diversi reati. In particolare:

i Carabinieri di Niscemi hanno arrestato un pregiudicato classe 1965, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela.

L’uomo dovrà scontare una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di “Furto aggravato in concorso”, commesso a Niscemi tra il 14 e il 15 marzo 2018. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

analogo provvedimento è stato eseguito dai militari di Riesi, i quali hanno posto in detenzione domiciliare un 54enne, con precedenti penali.

Nel provvedimento, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta, si dispone l'espiazione di sei mesi di reclusione per il reato di “Lesioni personali aggravate in concorso”;

infine, a Gela, i Carabinieri del locale Reparto Territoriale hanno dato esecuzione a provvedimento con cui si applica la pena detentiva in regime di detenzione domiciliare nei confronti di un 30enne, con precedenti vicende giudiziarie.

L’uomo deve scontare una condanna di 3 anni, 2 mesi e 5 giorni di reclusione:i gravi reati in contestazione comprendono “Omicidio tentato in concorso, detenzione abusiva di armi, resistenza a Pubblico Ufficiale e guida senza patente”, tutti commessi tra Gela e Butera nel periodo 2016-2021. Anche in questo caso, l'arrestato è stato sottoposto alla misura detentiva presso il proprio domicilio.