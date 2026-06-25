Condannato per una spaccata, minore fuggito dalla comunità: rintracciato, ora in istituto penale

Si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce

Gela. A inizio anno venne condannato per la spaccata messa a segno a danno di una gioielleria, in pieno centro storico. Il minore che agì insieme a un coetaneo ottenne la collocazione in una comunità. Negli scorsi giorni, però, si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce. Sono stati i poliziotti del commissariato a individuarlo e a bloccare l'evasione. Il giudice del tribunale minorile ha accolto la richiesta di aggravamento della misura nei suoi confronti, disponendo la collocazione nell'istituto penale per minori di Caltanissetta. Il giovane, che ammise il proprio coinvolgimento nella spaccata, è assistito dall'avvocato Giuseppe Fiorenza.