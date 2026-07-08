Concorso fotografico di Amg Gas a Palermo, premi ai vincitori e mostra al Politeama

Sono Ettore La Parola (foto “Una porta sulla luce”), Carmelo Urso (foto “Ombre e salvezza”) e Angelo Lima (foto “Luce su luce”) i vincitori del concorso di fotografia “Palermo, terra di luce e di calore” lanciato da Amg Gas

PALERMO (ITALPRESS) – Sono Ettore La Parola (foto “Una porta sulla luce”), Carmelo Urso (foto “Ombre e salvezza”) e Angelo Lima (foto “Luce su luce”) i vincitori del concorso di fotografia “Palermo, terra di luce e di calore” lanciato da Amg Gas, il principale operatore di mercato nella vendita di luce e gas ai clienti domestici della città di Palermo. Il voto popolare ha premiato i primi tre classificati, che si sono aggiudicati i premi in palio: un viaggio per due persone in Norvegia per vivere l’emozione dell’aurora boreale (primo classificato), una bici elettrica (secondo) e un cellulare iPhone 17 Pro Max (terzo). I premi sono stati consegnati al teatro Politeama, in occasione dell’inaugurazione della mostra in cui per un mese saranno esposte trenta foto (comprese le tre immagini vincitrici) che hanno partecipato al concorso, selezionate dalla giuria di qualità. Erano presenti l’amministratore delegato di Amg Gas, Giuseppe De Pace ed il presidente Angelo Pizzuto. Presenti all’inaugurazione anche gli assessori comunali alla Cultura, Antonio Rini, e al Turismo, Alessandro Anello, e, per il teatro Politeama, il commissario straordinario della fondazione Orchestra sinfonica siciliana, Gabriele Crociata.

La mostra, organizzata da Amg Gas nel loggiato del teatro, rimarrà aperta sino al 30 luglio ed è visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 19.30, il sabato e la domenica dalle ore 15 alle 24. Quattrocentottantatrè fotografie in gara e circa 13 mila voti espressi. Sono i due dati che raccontano il successo di questo primo concorso di fotografia rivolto a tutti i soggetti maggiorenni. É stato scelto un tema fortemente legato al territorio palermitano e alla sua identità, elementi che caratterizzano da sempre Amg Gas, e le foto che hanno partecipato al concorso lo hanno declinato in modo vario ed originale, raccontando la città metropolitana di Palermo, i suoi scorci, le sue persone, le sue albe e i suoi tramonti e ancora mare, vicoli, monumenti e cieli. A decretare i primi tre classificati è stata la votazione popolare: le preferenze sono state espresse attraverso il link, condivisibile a chiunque, che è stato fornito a tutti coloro che hanno partecipato al concorso con la propria opera fotografica. Una giuria di qualità – composta da rappresentanti della società promotrice Amg Gas ed esperti, alla presenza di un funzionario della Camera di commercio – alla chiusura della votazione ha poi preso visione delle opere fotografiche e ha proceduto alla verifica delle preferenze espresse per accertarne validità e correttezza.

– foto ufficio stampa Amg Gas –

(ITALPRESS).