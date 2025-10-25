Concorso di disegno nella 19ª edizione della mostra ornitologica di Gela

La mostra sarà aperta per tutto il weekend

Gela. È stata inaugurata questa mattina la 19ª edizione della Mostra Ornitologica Città di Gela, organizzata dalla Federazione Ornicoltori Italiani Onlus (FOI), associazione che da decenni promuove lo studio, il miglioramento e la conservazione del patrimonio ornitologico nazionale. L’evento, per due giorni si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo San Francesco‑Capuana (Plesso San Francesco) in Via Niscemi 26, offrendo a cittadini e appassionati un’occasione unica di osservare e conoscere il mondo degli uccelli.

Massimo Scicolone presidente associazione ornitologica gelese ha dichiarato di essere colpito positivamente " L'associazione continua a crescere e oggi conta per 40 associati, un grande traguardo per la nostra associazione che si appresta a festeggiare il ventennale. "

Il motto della FOI, “Allevare è proteggere”, si concretizza nella mostra di Gela, dove l’attenzione all’ornicoltura etica e alla salvaguardia della biodiversità è al centro dell’evento.

I visitatori potranno ammirare una vasta esposizione di uccelli ornamentali e specie allevate in cattività. L’evento rappresenta quindi non solo un momento di esposizione e confronto tra appassionati, ma anche un’importante occasione educativa, in cui grandi e piccoli possono avvicinarsi al mondo degli uccelli e alla conservazione della natura.

In occasione della mostra, è stato organizzato un concorso di disegno dedicato ai bambini della scuola, per avvicinarli al mondo degli uccelli e alla cura dell’ambiente. L’architetto Scicolone, insieme a un team di insegnanti, ha curato la selezione dei lavori, scegliendo il primo, secondo e terzo classificato.

I vincitori del concorso riceveranno in premio una coppia di uccellini, celebrando così sia la creatività dei bambini sia il messaggio della FOI: l’amore e la protezione degli animali.

"Tra i nostri ci sono anche esemplari usati per la bird-therapy e posso dire che, regalati ad anziani sono un ottimo rimedio contro la solitudine e la malinconia"conclude scicolone