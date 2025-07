Conclusa "Terra d'Agavi": tutti i vincitori dei premi letterari

Conclusa la quarantaduesima edizione di Terra d'Agavi

Gela. Cala il sipario sulla 42’ edizione di Terra d'Agavi 2025 - premio Letterario nazionale organizzato dal Rotary club Gela. I vincitori sono:

- sez. A Alfonso Parisi- Narrativa Patrizia Floris con l'opera Margherita,

- sez. B Federico Hoefer - Poesia - Emilio d'Andrea con l'opera "Quando una donna",

- sez. C Fiabe e Favole per bambini, Lucia Guglielmi con l'opera " Sul Pianeta di BG". In un video rappresentativo dell’opera vincitrice della sez. Fiabe e favole l’autore oltre a rimarcare che tutto il ricavato delle vendite dell’opera viene già devoluto all’Ospedale Periatrico Bambino Gesù, ha dichiarato che altrettanto farà con l’intera somma vinta dal premio Terra d’Agavi dell’importo di € 1000,00.

Una serata di alto livello culturale, con una partecipazione massiccia, Gli intervenuti si sono goduti la cerimonia di premiazione, nella cornice di Palazzo Mattina che ne ha permesso quella intimità ed accoglienza che solo una struttura dagli antichi fasti sa trasmettere, permettendo al Rotary club di riappropriarsi della propria entità e di rimarcare i valori di pura essenza rotariana e la ricchezza di questo service culturale che da ben 42 edizioni il Rotary club Gela porta avanti con spirito di abnegazione nell'intento di elevare sempre più l'importanza di questo premio che oggi risulta essere ambito nei salotti culturali. "Ringraziamo il Presidente Ugo Granvillano che ci ha permesso di godere di questa esperienza unica e indimenticabile che permetterà ai presenti che ne hanno goduto le tante edizioni, di maturare le emozioni provate con considerazioni e riflessioni personali. Un ringraziamento particolare ai prefetti Virginia Comunale e Manlio Galatioto, per avere gestito la serata e la movimentazione di oltre 40 persone tra vincitori, presidenti e componenti di commissione, con una fluidità e un loyout di serata invidiabili anche dai più blasonati format di cerimoniale di premiazione culturale, con "la solita" impeccabile eleganza. Un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Panvini, Presidente della 42* edizione del Premio Terra d'Agavi per la collaborazione e la professionalità dimostrata nella gestione dei rapporti e della logistica da remoto; ai Presidenti delle sotttocommissioni, Dirigente Corrado Ferro, Dirigente Elia Nobile e l'Insegnante Ninfa Cassarino per la grande dedizione e per la collaborazione assieme ai 30 componenti delle sottocommissioni che sono stati compagni di viaggio in questo percorso di grande lavoro e spirito di abnegazione per il raggiungimento di un obbiettivo comune: individuare l'opera più rappresentativa, toccante, intrigante, significativa, tra quelle pervenute, tutte di alto livello. Un ringraziamento particolare all’assistente del Governatore, l’amico Luigi Loggia, per la vicinanza, la presenza e l’amicizia che ci ha mostrato in tutto l’anno rotariano con la sua partecipazione costante agli eventi del Rotary club Gela e che ieri sera ha avuto il piacere di consegnare al presidente del Rotary club Gela Ugo Granvillano, un dono che attesta la vicinanza del distretto e l’attenzione nei confronti del nostro club che, unita all’odierna mail del Governatore inviata al nostro club , consegna ed ufficializza un attestato di merito nei confronti di chi, in un momento tumultuoso e particolare per il nostro club, ha avuto la forza la dedizione e il coraggio di riprendere le redini e traghettare il club verso porti sicuri. Grazie a tutti e grazie al Rotary Gela per questa esperienza emozionale che da 42* edizioni permette alla nostra città di essere riconosciuta, tra le tante, per le bellezze che la propria terra e ed i suoi concittadini sanno generare", riporta una nota.