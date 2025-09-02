Concerto The Kolors, sindaco: "Importante lavoro Ghelas e Impianti"

Servito anche come banco di prova per il coordinamento nelle attività di pulizia e decoro e in quelle per gli interventi più urgenti

Gela. Il concerto dei The Kolors, tenutosi domenica scorsa, è servito anche come banco di prova per il coordinamento nelle attività di pulizia e decoro e in quelle per gli interventi più urgenti. Il sindaco Terenziano Di Stefano, a nome dell'intera amministrazione, con una nota ufficiale, ha espresso "l'elogio" alla multiservizi Ghelas e alla società in house Impianti Srr, "per il lavoro svolto con professionalità ed efficienza". Di Stefano, nella comunicazione, richiama "un apporto determinante per la riuscita della manifestazione". Da tempo, l'amministrazione comunale sta cercando di rafforzare la collaborazione tra le due società, in primis per le attività finalizzate alla pulizia e al decoro. Soprattutto rispetto a Ghelas, l'obiettivo rimane un rilancio a trecentosessanta gradi, che passa peraltro da un dialogo costante con l'amministratore Siragusa, in una fase importante pure in termini finanziari.